Fussball Schulterverletzung: Saisonaus für Ananou beim FC Ingolstadt Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt muss für den Rest der Saison auf Frederic Ananou verzichten.

Mail an die Redaktion Hamadi Al Ghaddioui von Regensburg (l) und Frederic Ananou von Ingolstadt beim Kopfballduell. Foto: Armin Weigel/Archiv

Ingolstadt.Der Stammspieler erlitt eine komplexe Schulterverletzung und muss nach einer für Freitag geplanten Operation rund vier Monate pausieren. „Es ist sehr bitter für mich, den Jungs in der Rückrunde nicht mehr helfen zu können. Trotzdem weiß ich, dass jeder alles geben wird, damit wir unser Ziel erreichen und in der Liga bleiben“, sagte der 21 Jahre alte Defensivspieler laut Mitteilung vom Donnerstag.

Der FCI ist Schlusslicht in der 2. Bundesliga. Am 29. Januar starten die Oberbayern bei der SpVgg Greuther Fürth in die Restrunde.