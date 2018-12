Landtag

Schulze: CSU und Freien Wählern fehlt es an klarem Kompass

Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze hat der schwarz-orangen Koalitionsregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mangelnden Mut und Angst vor Veränderungen vorgeworfen. CSU und Freie Wähler trauten sich nicht, etwas Neues zu machen, sagte Schulze am Dienstag in ihrer Replik auf Söders Regierungserklärung im Landtag. Den beiden Parteien fehle es an einer klaren Haltung und einem klaren Kompass. Als Beispiel nannte sie die Klimaschutzpolitik - die sei unambitioniert und unzureichend. Im Kampf gegen den Klimawandel sei eine Halbierung der CO2-Emissionen nötig, die Ziele der Staatsregierung reichten bei weitem nicht aus.