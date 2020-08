Anzeige

Schulen Schulze kritisiert Kultusminister Bayerns Grünen-Fraktionschefin blickt mit Zweifel in Richtung Schulstart. Sie befürchte ein „Schul-Debakel“ im Freistaat.

Mail an die Redaktion Katharina Schulze übt Kritik am Corona-Vorgehen der Landespolitik. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Bayerns Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze befürchtet mit Beginn des neuen Schuljahres ein „Schul-Debakel“. „Viele Eltern wissen noch immer nicht, wie der Unterricht im Herbst weitergehen soll“, kritisierte Schulze im Gespräch mit der „Abendzeitung“ (Samstagsausgabe). Viele Fragen etwa zur digitalen Ausstattung der Schüler, der Lüftung von Klassenzimmern und dem Transport der Kinder seien offen. „Und wo ist Kultusminister Michael Piazolo? Abgetaucht. Er scheint das Prinzip Hoffnung als Leitplanke seiner Politik ausgemacht zu haben.“

Dabei gelte es, aus den Fehlern der Corona-Krise wie der an den Autobahnen zu lernen. Auch da seien noch nicht alle Fragen geklärt, meinte Schulze. „Zum Beispiel wie viele Kontaktpersonen der positiv Getesteten jetzt in Quarantäne sind und in welche Bundesländer sie weitergefahren sind.“ (dpa)