Grüne Schulze und Hartmann: Bayern hat bessere Regierung verdient

Die Grünen-Landtagsfraktionsvorsitzenden Katharina Schulze und Ludwig Hartmann haben ihre Partei zu einem leidenschaftlichen Kampf um eine Regierungsbeteiligung im Freistaat aufgerufen. „Bayern hat eine bessere Regierung verdient“, sagte Schulze am Samstag auf einem Landesparteitag in Landshut. Beide griffen bei ihrem gemeinsamen Auftritt vor allem die CSU und Ministerpräsident Markus Söder scharf an. „Egomanen haben eindeutig ausgedient“, sagte Schulze. Es sei nun die Zeit für Teams.

dpa