Bayern Schulze will Mobilitätsgarantie Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag will jeden Ort im Freistaat einstündig an den ÖPNV anbinden.

Von Wolfgang Ziegler

Der Regensburger Grünen-Abgeordnete Jürgen Mistol betonte, dass die Corona-Krise schon vorher existierende Probleme keinesfalls gelöst habe. Foto: Uwe Moosburger

Regensburg.Für einen weiteren flächendeckenden Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs hat sich Katharina Schulze (Die Grünen) am Donnerstagabend im Regensburger Presseclub ausgesprochen. Die Co-Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im bayerischen Landtag, sagte, der Freistaat müsse sich seiner Verantwortung bewusst werden und anfangen, die Klimaschutzziele einzuhalten.

Ortsanbindungen an ÖPNV

In Bayern müsse die Politik eine Mobilitätsgarantie anbieten, jeder Ort müsse einstündig an den ÖPNV angebunden werden, so Schulze. Dadurch entstünden auch neue Arbeitsplätze, beim Ausbau der Infrastruktur, bei der Produktion neuer Fahrzeuge. Klimaschutz und Förderung der Wirtschaft gingen also ineinander über. Sie wünsche sich Leadership – die politische Führung müsse das Ziel definieren und dann auch für die Umsetzung sorgen.

Das Gleichgewicht zu halten zwischen Öko-Zielen und Wirtschaftsaufschwung sei nach Schulzes Worten natürlich eine Herausforderung und eine große Aufgabe. Die Klimakrise beeinträchtigt aber auch Firmen. Nicht umsonst würden sich bereits Unternehmer zusammenschließen. Jeder müsse daran Interesse haben, „die Erde in Schuss zu halten, damit wir gut darauf leben können“.

Probleme sichtbar geworden

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im Landtag, der Regensburger Abgeordnete Jürgen Mistol, betonte, dass die Corona-Krise schon vorher existierende Probleme keinesfalls gelöst habe. Vielmehr habe die Pandemie Probleme erst sichtbar gemacht. Als Beispiel nannte er festsitzende Flüchtlinge und deren Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Die Grünen hätten schon lange auf diese Misere hingewiesen. Nun gehe es darum, daraus zu lernen und zu schauen, wie man künftig vieles besser machen könne.