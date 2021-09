Anzeige

Waffen Schusswaffen und Munition in Wohnhaus gefunden Ein Mann hat beim Ausräumen eines Wohnhauses in Schwaben mehrere Schusswaffen samt Munition gefunden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Mindelheim.Der 56-Jährige entdeckte die Revolver und Pistolen in einem Wohnhaus im Landkreis Unterallgäu und übergab sie am Freitag der Polizeiinspektion in Mindelheim, wie die Polizei mitteilte. Nun müsse geklärt werden, ob es sich um erlaubnispflichtige Waffen handelt und woher diese stammen.

© dpa-infocom, dpa:210918-99-265584/2