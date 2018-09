Gesellschaft

Schuster begrüßt neue Antisemitismusbeauftragte

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, begrüßt die Einrichtung von Antisemitismusbeauftragten an den drei bayerischen Generalstaatsanwaltschaften. Gleichzeitig zeigte er sich betroffen darüber, dass ein solcher Schritt notwendig sei. „In der Vergangenheit sind uns leider immer wieder Entscheidungen der Justiz begegnet, bei denen antisemitische Motive ignoriert oder zu wenig gewichtet wurden“, sagte Schuster am Mittwoch in München. Die neuen Antisemitismusbeauftragten sollen dazu beitragen, dass Straftaten gegen Juden und jüdische Einrichtungen gezielter aufgeklärt werden.