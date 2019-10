Freizeit Schutzhütten im Bayerischen Wald machen Winterpause Im Nationalpark Bayerischer Wald beenden die Schutzhütten die Saison.

Mail an die Redaktion Bäume ragen im Nationalpark Bayerischer Wald in den Himmel. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Grafenau.Das Waldschmidthaus auf dem Rachel geht vom kommenden Donnerstag (31. Oktober) an in die Winterpause, wie am Freitag die Nationalparkverwaltung mitteilte. Am Montag, 4. November, schließen zudem die Racheldiensthütte sowie das Lusenschutzhaus, das Falkensteinschutzhaus und das Schwellhäusl bei Ludwigsthal. Während der Weihnachtsferien sind die Schutzhütten wieder geöffnet.