Gesundheit Schutzmasken in Bayerns Bussen und Bahnen selten Kurz vor der Einführung einer Schutzmaskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sind vielen Verkehrsbetrieben zufolge nur wenige Fahrgäste in Bayern mit Mundschutz unterwegs.

München.In München, Regensburg und Würzburg tragen nur vereinzelt Menschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln Schutzmasken, wie Sprecher am Montag sagten. Busse und Bahnen würden nicht desinfiziert, weil die Desinfektion im öffentlichen Raum nicht nachhaltig wirksam sei.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Montag eine Maskenpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Spätestens ab nächster Woche sind Mund-Nasen-Schutz oder auch Schals allerorts in Bayern Pflicht. In der niederbayerischen Stadt Straubing gilt die Maskenpflicht schon ab Donnerstag.