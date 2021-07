Anzeige

Tiere Schwaben statt Niederlande: Brieftaube harrt bei Polizei aus Eigentlich sollten die Niederlande ihr Ziel sein - doch eine Brieftaube scheint sich bei der Polizei in Schwaben wohlzufühlen.

Mail an die Redaktion Eine Taube läuft über einen Platz. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Donauwörth.Seit drei Tagen harrt die Taube nun in Donauwörth aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Tier habe zunächst versucht, in die örtliche Polizeiinspektion zu gelangen. Da sich die Taube nicht habe verscheuchen lassen, hätten Beamte anhand der Beringung am Bein den Besitzer ausfindig gemacht und kontaktiert.

Der Niederländer habe die Polizei gebeten, die Taube zu füttern, bis diese sich selbstständig auf den Heimweg mache. „Körner und Wasser all inclusive“ in der Wohnung einer Beamtin hätten zunächst den gewünschten Effekt gehabt: Die Taube sei weggeflogen.

Am Donnerstag sei sie allerdings wieder an der Polizeiinspektion gelandet. Dort versuche sie, in das Gebäude zu gelangen. Die Donauwörther Polizei hofft, dass ihre „Zielkoordinaten in absehbarer Zeit richtig eingestellt werden und das Tier zu seinem Besitzer zurückkehrt“.

