Elektro

Schwache Konjunktur bereitet Sorgen

Die sich abschwächende Konjunktur dämpft einer neuen Umfrage zufolge auch die Stimmung in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Nur rund die Hälfte der befragten Unternehmen (47,7 Prozent) bewerteten die Geschäftslage im Inland noch mit gut. Im Sommer waren das noch rund drei Viertel der Betriebe (75,4 Prozent), wie aus der aktuellen Konjunkturumfrage der bayerischen Verbände der Metall- und Elektroindustrie hervorgeht, die am Mittwoch in München vorgestellt wurde. Vor allem die Automobil- und die Elektrobranche seien am zurückhaltendsten bei der Einschätzung.