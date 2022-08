Höchste Warnstufe in Regensburg Schwacher Wind und heiß: Waldbrandgefahr steigt noch einmal

Mail an die Redaktion In Schwandorf, Regensburg und einigen anderen Orten gilt sogar die höchste Warnstufe für Waldbrandgefahr. −Symbolbild: Ralf Hettler/dpa

Die Gefahr für einen Waldbrand steigt am Mittwoch in großen Teilen Bayerns noch einmal stark an, soll ab Donnerstag durch Regen aber wieder sinken.

Bei Temperaturen bis zu 34 Grad und schwachem Ostwind stellt der Deutsche Wetterdienst für viele Gebiete Bayerns für den Mittwoch die Warnstufe 4 von 5 aus. In Bad Kissingen, Bamberg, Schwandorf, Regensburg und einigen anderen Orten gilt sogar die höchste Warnstufe für Waldbrandgefahr.







Entspannung bringen voraussichtlich die Regenschauer, die Meteorologen für Donnerstag kommen sehen. Die Waldbrandgefahr könnte in der Folge auf mindestens Warnstufe 3 von 5 zurückgehen. Ab Freitag wird dann vielerorts kräftiger Regen erwartet. Dieser reduziere die Waldbrandgefahr noch einmal deutlich, heißt es. Erwartet wird dann für den Großteil Bayerns nur noch Warnstufe 1.

