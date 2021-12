Anzeige

Bayern Schwald neuer Landespolizeipräsident Auf Wilhelm Schmidbauer folgt ein laut Joachim Hermann „hervorragend für das herausfordernde Spitzenamt geeigneter“ Beamter.

Von Alexander Kain

Michael Schwald wird neuer Landespolizeipräsident. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord/dpa

Münch.Der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, Michael Schwald, wird ab März 2022 neuer Landespolizeipräsident. Das entschied das bayerische Kabinett in seiner gestrigen Sitzung. Der bisherige Landespolizeipräsident Prof. Wilhelm Schmidbauer wird Ende Februar Ruhestand gehen.

Hermann lobt Michael Schwald

„Michael Schwald hat sich seit mehr als acht Jahren als Polizeipräsident in Schwaben ausgezeichnet bewährt“, würdigte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Entscheidung. Schwald sei „hervorragend für das herausfordernde Spitzenamt geeignet“. Bei Schwald werde die Bayerische Polizei mit ihren mehr als 44 000 Beschäftigten „in den besten Händen sein“, so Herrmann.

Er sei „ein Spitzenjurist, eine Top-Führungskraft mit Autorität und menschlicher Ausstrahlung sowie ein Polizist mit Herz und Seele“, so Herrmann. Gleichzeitig habe er berufliche Erfahrung, die weit über den „polizeilichen Tellerrand“ hinaus reiche. Nach dem erfolgreichem zweiten juristischen Staatsexamen habe Schwald ein Anschlussstudium an der University of London gemacht. 1996 sei er dann zunächst Referent im Sozial- und im Gesundheitsministerium gewesen, ehe er 2004 zur Regierung von Schwaben und schließlich ins bayerische Innenministerium wechselte. Von 2010 bis 2013 war Schwald Pressesprecher in der Bayerischen Staatskanzlei, eher er zum Polizeipräsidenten von Schwaben Nord berufen wurde.