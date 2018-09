Natur Schwammerlsuchen ist wie Yoga Kabarettist Toni Lauerer aus dem Landkreis Cham ist echter Pilzexperte. Im Wald kann er seine Seele baumeln lassen.

Von Martin Kellermeier

Toni Lauerer weiß: Ein Steinpilz steht selten alleine. Deswegen hält er immer Ausschau nach der „Verwandtschaft". Foto: Benjamin Franz

Furth im Wald.Wenn es knackt und raschelt, fühlt sich Toni Lauerer wie an der türkischen Riviera, zumindest was die Erholung angeht. So lange er den Wald vor der Haustür hat, kann er sich den Flug an die Südküste nach Antalya sparen, sagt der Kabarettist aus Furth im Wald im Landkreis Cham. Und wenn die Schwammerlzeit beginnt, dann hält den Toni sowieso nichts mehr in den eigenen vier Wänden. Wanderschuhe raus, Korb her, und die 1,75 Dioptrien starke Fernsichtbrille auf die Nase. Nicht, dass ein Steinpilz unentdeckt bleibt!

Kaum war die Hitze vorbei, sind Maronen, Rotkappen und Steinpilze heuer regelrecht aus dem Waldboden geschossen. Seitdem durchkämmen die Schwammerlfans die Wälder mit ihren Körben. Die meisten sind zu Fuß unterwegs, andere fahren im Schritttempo mit dem Mountainbike die Rückegassen zwischen den Bäumen entlang und lassen den Wegrand nicht aus dem Blick.

Toni Lauerer ist da eher altmodisch unterwegs. Seine Ausrüstung banal: Neben einem Korb hat der Further immer das Schwammerlmesser dabei, das ihm seine Familie zu Weihnachten geschenkt hat. Am anderen Ende ist daran eine kleine Bürste integriert. Zum groben Putzen von Maronen und Co. ist die ideal, sagt der Pilzexperte. Dafür muss man aber zuerst etwas finden. Am liebsten natürlich einen Boletus edulis, einen Steinpilz.

Der Wald beruhigt

Waldluft. Tief durchschnaufen. Das Licht ganz anders als im Sommer, nicht so grell. Am Boden liegen Bucheckern und Laub. Ein reiner Buchenwald. Ein Specht hämmert gegen einen Baum. Idylle pur. Abgefallene Äste liegen kreuz und quer auf der Erde. Mit jedem Schritt raschelt es, bei fast jedem Aufsetzen des Fußes knackt es. Toni Lauerer ist in seinem Element.

„Der Wald ist für mich Yoga pur“ Toni Lauerer



Immer wenn es dem Kabarettisten und Standesbeamten zu viel wird, flüchtet er sich hier in das Waldstück auf dem Gibacht bei Furth im Wald. Der Berg liegt direkt an der Bundesgrenze. Das Handy bucht sich bereits ins tschechische Netz ein. In knapp 800 Metern Höhe hat der Further noch immer wieder zu sich gefunden. „Der Wald ist für mich Yoga pur. Da hängt meine Seele frei“, sagt Toni Lauerer. Er liebt jede Jahreszeit. Am liebsten ist ihm aber in seinem „Paradies“ fast der Herbst. Erst die Schwammerlzeit und dann liegt auf dem Gibacht der erste Schnee, während es weiter unten im Ort noch regnet. „Herrlich“, sagt Lauerer. Ein echter Vollblut-Waidler eben.

Schwammerl-Jäger seit über 50 Jahren

Lauerers Blick für die Pilze ist professionell. Über ein halbes Jahrhundert geht er schon in die Schwammerl. Fast schon Routine. Da verblüfft es kaum, dass Toni Lauerer schon nach wenigen Metern im Wald den ersten Steinpilz gefunden hat. Vorsichtig dreht er das Schwammerl aus der Erde. Die Wurzel schneidet er nicht ab. Mit dem Messer entfernt er nur das Ende des Stiels. Der ist für ihn auch der Qualitätsprüfer. „Wenn der Stiel weich ist, dann kann man es gleich vergessen“, sagt Lauerer.

Pech für den Pilzesammler und Glück für die Würmer. Das kommt aber in dieser Schwammerlsaison selten vor. „So viele gesunde Pilze habe ich schon lange nicht mehr gefunden“, sagt Lauerer. Das macht ihn glücklich – und den Gefrierschrank zu Hause voll für den Winter. Immer wenn Lauerer einen Winterblues hat, holt er sich dann eine Portion selbstgemachte Schwammerlbrühe aus der Tiefkühltruhe. „Da kann man sich den Sommer wieder auf den Teller holen.“

Weiter geht die Suche nach dem „Gefriergut“. Lauerer kennt die Familienverhältnisse der Schwammerl. Und dieses Wissen sagt ihm: Ein Steinpilz steht nie alleine. Und deswegen hält Lauerer immer „nach dem Kumpel Ausschau“. Oft verharrt der Kabarettist dafür in der Hocke und blickt um sich, nach rechts und links. Jede unnatürliche Erhebung des Laubes deckt Toni Lauerer auf – und siehe da: „Mei ein Steinpilz. Und so ein Prachtexemplar. Ein geiles Gerät!“

Der Kabarettist ist nicht mehr zu bremsen. Völlig fokussiert sucht er den Wald ab. Seine Probleme und Sorgen haben beim Schwammerlsuchen Sendepause. Toni Lauerer ist wie ein Smartphone im Flugmodus. Eine billigere Form der Entspannung gibt es für den Further nicht. Zwischen Steinpilz und Marone wird der Künstler kreativ. „Meine besten Ideen habe ich noch immer im Wald gehabt“, sagt Lauerer.

Ein Geheimnis bis zum Tod

Die Zeit für die Schwammerl nimmt sich der 59-Jährige bewusst. Zwei bis drei Stunden ist er auf seiner Tour am Gibacht normalerweise unterwegs. Schon als kleiner Bub hat er die Pilze als sein großes Hobby entdeckt. Die einzelnen Pilzarten kannte Lauerer, bevor er lesen und schreiben konnte. Mit seinem Vater Anton ist er damals immer am Samstagvormittag in den Wald gegangen. „Das war ein tolles Bindungsgefühl mit dem Vater“, sagt er.

Dieses Erlebnis hat er an seine Kinder weitergegeben. Jetzt, wo sie über 30 Jahre alt sind, entdecken auch sie die Ruhe für sich. Die guten Schwammerlplätze müssen sie sich vorerst aber noch selbst suchen. „Die besten Plätze werden den Kindern erst am Sterbebett verraten“, sagt Lauerer.

Dass es am Gibacht viele Steinpilze gibt, hat sich scheinbar rumgesprochen. Immer wieder begegnen Toni Lauerer andere Schwammerl-Jäger auf seiner Tour. Kaum einer hat einen so vollen Korb wie Lauerer. Zwischen 35 bis 40 Euro bekommt man in München für das Kilo Steinpilze. Verkaufen will Lauerer seine Schätze aber nicht – auch, wenn er von dem Geld nach Antalya fliegen könnte.

So putzen Sie Schwammerl richtig Hände weg vom Wasser Wer Schwammerl zubereitet, sollte darauf achten, sie nicht zu waschen und auf gar keinen Fall ins Wasser zu legen – sie würden sich sonst vollsaugen. Am besten, man befreit sie mit einem Pinsel von Erde oder Nadeln.

Mehl kann helfen Ein Tipp, wie man eine große Menge Pfifferlinge schnell putzen kann: In Mehl wenden und kurz in lauwarmem Wasser waschen. So ziehen sich die Pilze nicht mit Wasser voll und der Dreck bleibt am klebrigen Mehl haften.

Mit Öl putzt man Champignons Champignons am besten mit einem in Öl getränkten Tuch abreiben.

Die Größe zählt Die Pilze nicht zu klein schneiden. Geschmack und Struktur bleiben so besser erhalten. Steinpilze können halbiert, Pfifferlinge lieber im Ganzen zubereitet werden.

