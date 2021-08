Anzeige

Tiere Schwan auf der Bundesstraße Ein Schwan hat in Coburg für Chaos auf der Straße und einen Einsatz der Polizei gesorgt.

Foto: Marcus Brandt/dpa

Coburg.Der Schwan habe sich am Donnerstagabend auf die Bundesstraße 4 verirrt, teilte die Polizei am Freitag mit. Unbeirrt vom Verkehr sei das Tier auf der Straße umhergelaufen, berichtete die Beamten weiter. In der Nähe einer Tankstelle stockte der Verkehr. Die Polizei wollte deshalb kontrollieren - und fand den Schwan. Das Tier wurde eingefangen und an einem See wieder frei gelassen.

