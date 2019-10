Notfall Schwangere darf Schiff verlassen Die Frau wurde vor Lampedusa von der „Alan Kurdi“ an Land geholt. Und: Nach einer Rettungsaktion wird ein Mann vermisst.

Mail an die Redaktion Eine Schwangere wurde von der „Alan Kurdi“ an Land gebracht. Foto: Lea Ricking

Lampedusa.Die „Alan Kurdi“ der Regensburger Seenotretter erreichte am Sonntag die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa. Zuvor hatte die Crew des deutschen Rettungsschiffes am Samstag 91 Menschen von einem Schlauchboot gerettet. Bei der Rettung kam es zu einer schwerwiegenden Bedrohung durch eine libysche Miliz. Es fielen Schüsse, teilte Sprecher Gordon Isler mit.

Die italienische Küstenwache evakuierte am Sonntagnachmittag die 22 Jahre alte, schwangere Nigerianerin Faith. Das medizinische Team der „Alan Kurdi“ fürchtete um das Leben des ungeborenen Kindes. Missionsleiter Jan Ribbeck ist Arzt. Er sagt: „Solch schwere Blutungen im vierten Monat einer Schwangerschaft sind ein alarmierendes Zeichen.“ Seit Samstagabend bat Ribbeck die italienischen und maltesischen Rettungsleitstellen um eine medizinische Evakuierung.

Das MRCC Rom erklärte sich schließlich bereit, die Schwangere am Sonntagnachmittag zu evakuieren. Sie wurde von einem italienischen Patrouillenboot abgeholt und nach Lampedusa gebracht. Sea-Eye hat Italien nun offiziell einen „Place of Safety“ gebeten und wartet außerhalb der italienischen Territorialgewässer vor Lampedusa auf eine Ausschiffung für 90 gerettete Personen.

Zunächst berichtete Sea-Eye von insgesamt 90 geretteten Menschen. Tatsächlich zählte die Crew am Samstagabend 91 Personen auf der „Alan Kurdi“. Ein junger Mann informierte die Crew außerdem darüber, dass er seinen Bruder an Bord nicht finden könne. Er sei mit ihm auf dem Schlauchboot gewesen. Seither gilt eine Person als vermisst, was sich mit den ursprünglichen Informationen zum Notruf von „AlarmPhone“ deckt. Ob die vermisste Person von den Libyern entführt worden oder ertrank, ist unklar.

Der Verein Sea-Eye e.V. wurde 2015 in Regensburg gegründet. Mit den umgerüsteten Fischkuttern „Sea-Eye“ und „Seefuchs“ beteiligten sich mehr als 800 ehrenamtliche Rettungskräfte in über 60 Missionen unter niederländischer Flagge an der Rettung von 14 712 Menschen. Im Sommer 2018 entschied die Vereinsführung, ein neues Schiff unter deutscher Flagge in den Einsatz zu senden. Die „Alan Kurdi“ ist das erste Schiff einer Hilfsorganisation unter der Bundesflagge. Ihr Einsatz rettete bis heute 344 Menschen das Leben.

