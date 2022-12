Vermisstenfall Schwangere Frau in Nürnberg spurlos verschwunden Eine schwangere Frau wird in Nürnberg seit Tagen vermisst. Da die 39-Jährige spurlos verschwunden sei, ziehen Ermittler auch ein Gewaltverbrechen als Ursache in Betracht, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. Es gebe keinerlei Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau.

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Ihr Lebensgefährte hatte die im achten Monat schwangere Frau am vergangenen Freitag als vermisst gemeldet. Eine Suche mit Spürhunden am gemeinsamen Wohnort des Paars sowie eine Abfrage bei Kliniken wegen eines möglichen Unfalls sei ohne Erfolg geblieben, hieß es. Zuletzt gesehen wurde die Frau am Freitagmorgen im Nürnberger Stadtteil Katzwang.