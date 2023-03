Robert-Koch-Institut Schwangerschaft: Niedrige Impfquote gegen Grippe in Bayern

Laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind nur 12,9 Prozent der schwangeren Frauen in Bayern gegen Grippe geimpft - was die niedrigste Impfquote in ganz Deutschland darstellt, wie die Krankenkasse Barmer am Mittwoch in München mitteilte.

dpa