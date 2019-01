Finanzen Schwarz-Orange pumpt Etat kräftig auf Bayerns Etat steigt auf 124,7 Milliarden Euro. Wichtiger Posten: Mehr Geld für Familien. Und: 80 neue Stellen für Amberg.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Die schwarz-orange Regierung verkündete nach einer Haushaltsklausur Eckpfeiler des Doppeletats 2019/2020. Der Entwurf wird nun im Landtag beraten. Foto: Peter Kneffel/dpa

Gmund.Die wichtige Nachricht für die Oberpfalz ist nur ein Unterpunkt im Entwurf des 124,7 Milliarden Euro schweren Doppelhaushalts 2019/2020: Das Landesamt für Pflege, erst vergangenes Jahre im Amberg gegründet, bekommt Geld für 80 neue Stellen. Für das Pflegegeld, das von der Behörde ausgezahlt wird, sind 748 Millionen Euro veranschlagt. Die 1000 Euro für Pflegebedürftige pro Jahr waren ein Versprechen, das Ministerpräsident Markus Söder vor der Landtagswahl gegeben und umgesetzt hatte. Bei der Pressekonferenz zum Ende der Haushaltsklausur am Freitag spricht er von einer „Bayern-Rente“, die die oft knappe Finanzen von Senioren aufstocke. Die Durchschnittsrente in Bayern betrage 800 Euro.

Kräftiger Griff in Rücklagen

Auch weitere Wahlversprechen der schwarz-orangen Koalition haben im Doppeletat ihren Preis. Die Ausgaben steigen um 4,5 Prozent auf das Rekordniveau von 124,7 Milliarden Euro. Zu den großen, neuen Posten zählt der ab April weitgehend beitragsfreie Kindergarten und die ein Jahr kostenlose Kita für die ganz Kleinen ab 2020 (insgesamt 910 Millionen Euro). Finanzminister Albert Füracker setzt die Schuldentilgung dennoch in den nächsten beiden Jahren mit einer Milliarde Euro fort – das schmilzt den aktuellen Schuldenstand des Freistaats von 27 Milliarden Euro aber langsamer als in früheren Jahren ab. Beim Zimmern des Etats griff er gleichzeitig kräftig in die Rücklagen: sie sinken um 3,8 Milliarden auf nun 2,2 Milliarden Euro.

„Lieber mehr Anschub für die Wirtschaft, als eine Milliarde mehr in der Kasse.“ Freie-Wähler-Chef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger



Den Oppositonsvorwurf des Plünderns der bayerischen Finanzen ließen weder Söder und Füracker, noch Koalitionspartner und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Freitag gelten. „Wir sehen, dass die Konjunktur stagniert“, sagte Aiwanger. „Da ist es richtig, dass wir ein bisschen dagegen investieren. Lieber mehr Anschub für die Wirtschaft, als eine Milliarde mehr in der Kasse.“ So steigt etwa die Investitionsquote im Vergleich zu 2018 von 12,4 auf 13,7 Prozent. Söder verwies auf die großen Herausforderungen durch wachsende Einwohnerzahlen in Bayern. „Wir müssen auf Verkehrsstress und Wohnungsnot reagieren.“

Der Kabinettsentwurf war bei der Klausur zwischen den Koalitionären zügiger als geplant abgestimmt worden. An der Vorlage Fürackers hatte es nur minimale Korrekturen gegeben. Für das bayerische Familiengeld sind im Doppelhaushalt 1,5 Milliarden Euro vorgesehen. Eltern bekommen für Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr 250 Euro pro Monat, ab dem dritten Kind 300 Euro. Söder hatte die Zuwendung 2018 eingeführt, sie hatte allerdings zu Konflikten mit dem Bund geführt. Das Geld musste auf Weisung aus Berlin auf Hartz-IV-Leistungen angerechnet werden. Die meisten bayerischen Kommunen sind daran auch gebunden. Ausgerechnet die sozial Schwächsten profitieren damit nicht. Der Streitfall ist bis heute ungeklärt. Söder kündigt am Freitag an, dass der Freistaat noch im Februar vor dem Bundessozialgericht Klage einreichen wird. „Wir wollen den Bund zwingen, auf die Anrechnung zu verzichten.“

2000 neue Lehrer – und ein Knackpunkt

Bildungsaufgaben bleiben mit 41,7 Milliarden Euro der größte Brocken im Doppeletat. Der Koalitionspakt sieht bis 2023 insgesamt 5000 neue Lehrerstellen vor – 2000 davon sollen bereits in den nächsten beiden Jahren eingestellt werden. Bildungsminister Michael Piazolo will demnächst vorstellen, wie sich neue Posten auf die einzelnen Schularten verteilen. Er steht vor der Herausforderung, dass die Zahl der Bewerber bei Gymnasien und Realschulen den Bedarf übersteigt, in anderen Bereichen ist es umgekehrt. Zweitqualifizierungsmaßnahmen sollen hier weiterhelfen.

Gipfel zum 365-Euro-Ticket

Im Etat wurden auch kurzfristige Wünsche berücksichtigt. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) hatte im aktuellen Streit um den Polderstopp für Projekte im Landkreis Regensburg und Neuburg-Schrobenhausen zusätzliche Mittel zum dezentralen Hochwasserschutz gefordert – auch um aufgewühlte Gemüter zu besänftigen. Sein Ressortetat in Höhe von 2,23 Milliarden Euro enthält nun dafür 20 Millionen Euro. Bisher keine Mittel sind bei einem weiteren Punkt von ostbayerischem Interesse berücksichtigt. Das 365-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr, das es in diversen Großstädten – darunter auch Regensburg und Nürnberg – geben soll. Söder plant nach eigenen Worten zunächst im Frühjahr einen „ÖPNV-Gipfel“ mit den Kommunen, um Wünsche und Möglichkeiten auszuloten. Die Stärkung des ÖPNV sei ein wichtiger Baustein beim Klimaschutz, sagte er am Freitag. „Da brauchen wir einen Langfristplan.“ Der Regierungschef machte allerdings vorab klar, dass sich an der Finanzierung des Tickets auch Bund und Kommunen beteiligen müssen.

