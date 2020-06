Anzeige

Kriminalität Schwarzfahrer sprüht Kontrolleuren Pfefferspray in die Augen Nachdem er ohne Fahrschein erwischt worden ist, hat ein betrunkener Schwarzfahrer Bahnkontrolleuren Pfefferspray in die Augen gesprüht.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

München.Eskaliert sei die Situation aber erst nach der Kontrolle, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auf dem S-Bahnsteig im Münchner Stadtteil Trudering trafen der 33-Jährige und die Fahrkartenkontrolleure erneut aufeinander - der Mann begann zu pöbeln und griff dann mit dem Pfefferspray an. Die Kontrolleure fixierten den Schwarzfahrer mit knapp 1,4 Promille bis zum Eintreffen der Polizei. Ärztlich behandelt werden mussten sie nach dem Angriff am Dienstagvormittag nicht.