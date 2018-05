Fussball

Schwede Ishak sieht nur minimale WM-Chancen: „Paar Prozent“

Der schwedische Stürmer Mikael Ishak von Bundesliga-Rückkehrer 1. FC Nürnberg rechnet sich nur minimale Chancen für eine WM-Nominierung aus. „Ich habe vielleicht ein paar Prozent, um dabei zu sein. Ob das so sein wird, werden wir bald sehen. Ich rechne aber nicht damit“, sagte der 25-Jährige am Rande der Aufstiegsfeier der Franken am Sonntagabend im Bayerischen Fernsehen. Für ihn wäre es „noch ein Traum“ in Russland dabei zu sein, daher verzichtet er auch auf die teaminterne Abschlussreise nach Mallorca.