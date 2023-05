Pferdesport Schwedin Nilshagen gewinnt Grand Prix Special in München

Dressurreiterin Therese Nilshagen hat sich bei der Pferd International in München den Sieg im Grand Prix Special gesichert. Einen Tag nach ihrem zweiten Platz im Grand Prix war die Schwedin am Samstag auf Dante Veltino mit 75,043 Prozentpunkten die Beste. Die zweimalige Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider aus Framersheim wurde auf First Romance (74,056 Punkte) Zweite vor Katharina Hemmer aus Borchen-Etteln auf Denoix (73,085) wurde Dritte. Frederic Wandres, Sieger des Grand Prix vom Freitag, war nicht am Start.

dpa