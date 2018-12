Tanzen

Schweinfurter Breakdance-Weltmeister gehen auf Tour

Die zweifachen Breakdance-Weltmeister Dancefloor Destruction Crew (DDC) gehen auf Deutschlandtour - zum ersten Mal. Gut 20 Auftritte planen die Schweinfurter von Anfang 2020 an, wie ein Sprecher der Tanzgruppe sagte. Die 15 Tänzer führten ihre humorvollen Inszenierungen wie „Breakdance in Lederhosen“ auch schon vor Ex-US-Präsident Barack Obama auf. Seit fast 20 Jahren arbeiten die Jungs am Boden - und haben so eine Sportart mit bekannt und beliebt gemacht, die mittlerweile sogar olympisch ist.