Fussball

Schweinsteiger beim Abschiedsspiel im Bayern-Trikot

„Servus Basti.“ In der Münchner Fußball-Arena bestreitet Bastian Schweinsteiger heute mit Chicago Fire sein offizielles Abschiedsspiel gegen den FC Bayern. Der 34-Jährige freut sich auf die Rückkehr in die Allianz Arena, die mit 75 000 Zuschauern ausverkauft sein wird. In der ersten Hälfte wird er für Chicago spielen und in der zweiten noch einmal im Bayern-Trikot.