Fussball Schweinsteiger: Hätte gerne unter Nagelsmann trainiert Der frühere Bundesliga-Profi und Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger (37) hält sehr viel von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (34).

Mail an die Redaktion Bastian Schweinsteiger winkt vor Spielbeginn von der Tribüne. Foto: Ronald Wittek/epa/Pool/dpa/Archivbild

Berlin.„Er macht einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich. Er hat bei Leipzig bereits gezeigt, zu was er fähig ist. Ich glaube, er wird beim FC Bayern eine große Karriere hinlegen“, sagte der Weltmeister von 2014 in einem Interview der „Bild am Sonntag“.

Der Ex-Coach von RB Leipzig spiele „offensiv, aber nicht zu offensiv. In der Defensive vertraut er seinen Spielern. Er kann Spieler besser machen, das hat er bei Leroy Sané gezeigt. Das ist ganz wichtig“, sagte Schweinsteiger. Der Bayer Nagelsmann sei ihm „von Haus aus sympathisch“, sagte Schweinsteiger und betonte: „Als Spieler hätte ich gerne mal unter ihm trainiert.“

© dpa-infocom, dpa:220123-99-816035/2