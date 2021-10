Anzeige

Fussball Schweinsteiger über Bayern-Pleite: „Kollektiver Blackout“ „Ein kollektiver Blackout“ - so sieht der frühere Bayern-Profi Bastian Schweinsteiger das DFB-Pokaldebakel der Münchner.

Mail an die Redaktion Der frühere Fußballer Bastian Schweinsteiger, TV-Experte der ARD, lacht. Foto: Uwe Anspach/dpa

Mönchengladbach.„Das war ein rabenschwarzer Tag für den FC Bayern“, sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 in seiner ARD-Analyse nach dem 0:5 des Rekordpokalsiegers im Zweitrunden-Spiel bei Borussia Mönchengladbach. Die bärenstarke Leistung der Gastgeber am Mittwochabend bezeichnete Schweinsteiger als „schon extrem“ und befand: „Gladbach hat ein Weltklasse-Spiel gezeigt.“

Dem FC Bayern tue das erneute Ausscheiden in Runde zwei wie schon in der Vorsaison weh, versicherte Schweinsteiger. „Man hat sich den Schneid abkaufen lassen von der ersten Sekunde an“, kritisierte der 37-Jährige die Leistung der Münchner. „Man muss das jetzt abhaken, trotzdem ist Bayern München in einer guten Verfassung“, fügte Schweinsteiger hinzu.

