Fussball

Schweinsteiger vertraut Löw: „Froh, dass er weitermacht“

Der ehemalige DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger traut Bundestrainer Joachim Löw zu, die deutsche Nationalmannschaft nach dem Vorrunden-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wieder zurück in die Weltspitze zu führen. „Ich bin froh, dass Joachim Löw weitermacht“, sagte der 34-jährige Schweinsteiger am Sonntag in München, wo sich der Profi von Chicago Fire auf sein Abschiedsspiel gegen seinen Stammverein FC Bayern an diesem Dienstagabend (20.30 Uhr/RTL) in der Allianz Arena vorbereitet.