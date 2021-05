Anzeige

Kriminalität Schwer Betrunkener auf Autobahn unterwegs Einen stark betrunkenen Autofahrer aus Niedersachsen hat die Polizei an der Autobahn 9 in Oberfranken aufgegriffen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht auf einer Straße. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Berg.Ein Zeuge habe beobachtet, wie der 57-Jährige an einer Tankstelle auf einem Rastplatz bei Berg (Landkreis Hof) mehrfach eine Absperrung rammte, teilte die Polizei am Montag mit. Als der Fahrer aus dem Auto stieg, habe er sich nach Angaben des Zeugen kaum auf den Beinen halten können.

Der Zeuge sprach den Betrunkenen an, nahm ihm seinen Autoschlüssel ab und rief die Polizei. Die Beamten wollten später einen Atemalkoholtest bei dem Mann durchführen. Doch sei dieser nicht einmal mehr in der Lage gewesen, in das Röhrchen zu blasen, sagte ein Polizeisprecher. Es grenze an ein Wunder, dass der Fahrer es offenbar von seinem Wohnort Gifhorn unfallfrei bis nach Oberfranken geschafft habe.

Die Polizisten stellten am Samstag den Führerschein des Mannes sicher und brachten ihn zur Blutabnahme ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210517-99-629217/2