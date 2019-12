Unfälle Schwer verletzt: Baiersdorfer Bürgermeister von Auto erfasst Der Bürgermeister der Stadt Baiersdorf bei Erlangen, Andreas Galster, ist von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Baiersdorf.Der CSU-Politiker habe gerade vor dem Rathaus Fotos machen wollen, um den Abschluss von Straßenbauarbeiten in seiner Stadt zu dokumentieren, als ihn der Wagen einer 85-Jährigen erfasst und mitgeschleift habe, sagte der Leiter der Polizeiinspektion Erlangen-Land, Armin Dierl, am Mittwoch. Nach ersten Erkenntnissen sei die Seniorin bei dem Vorfall am Montag nicht zu schnell gefahren. Der Bürgermeister werde gegenwärtig im Krankenhaus an seinen schweren Kopfverletzungen behandelt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.