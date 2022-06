Verkehr Schwer verletzter Motorradfahrer bei Unfall in Niederbayern

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Niederbayern schwer verletzt. Ein 64-jähriger Autofahrer ist dabei am Freitag leicht verletzt worden, so die Polizei am Samstag. Die beiden Männer kollidierten in Passau miteinander, als der 64-Jährige auf die B12 einbog. Er übersah den von links kommenden 36-Jährigen auf seinem Motorrad und sie stießen zusammen.

dpa