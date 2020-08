Anzeige

Unwetter Schwere Gewitter über Ostbayern Am Dienstagabend gewittert es in der Region teils gewaltig. Es gibt Starkregen und Hagel. Die Unwetterwarnung besteht weiter.

Von Susanne Wolf

Mail an die Redaktion Erst am 3. August zog eine Unwetterfront über die Region. Besonders betroffen war Hainsacker in der Gemeinde Lappersdorf. Foto: Alexander Auer

Regensburg.Nach einigen hochsommerlichen Tagen mit Temperaturen über 30 °C kam es am frühen Dienstagabend zu teils schweren Gewittern in Ostbayern. Gegen 19 Uhr kam es in Teilen des Landkreises Cham sowie Neumarkt und Regensburg zu den ersten Gewittern. Für Kelheim, Schwandorf, Neumarkt, Regensburg und Cham gilt die Warnmeldung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis mindestens 21 Uhr.

„Es besteht die Gefahr des Auftretens von schweren Gewittern (Stufe 3 von 4)“, schreibt der DWD. „Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² in kurzer Zeit sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 95 km/h (26m/s, 51kn, Bft 10) und Hagel mit Korngrößen um 2 cm“, prognostiziert der DWD auf seiner Webseite für die Region.

Zudem warnen die Wetterexperten vor folgenden Gefahren:

Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen.

Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich.

Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten.

Schließen Sie alle Fenster und Türen!

Sichern Sie Gegenstände im Freien!

Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen!

Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!

Über die Vorfälle in der Region halten wir Sie hier auf dem Laufenden!

