Schwere Motorradunfälle in Bayern: Mehrere Tote Traurige Bilanz: Mehrere Motorradfahrer verlieren bei Unfällen in Bayern ihr Leben.

Kirchlauter.Bei Motorradunfällen sind am Wochenende in Bayern mindestens vier Biker ums Leben gekommen. Zwei verletzten sich nach Angaben der Polizei schwer. Auch ein Radfahrer stirbt bei einem Unfall mit einem Motorradfahrer.

Für einen Motorradfahrer bei Seukendorf (Landkreis Coburg) endete ein Überholmanöver am Sonntag tödlich. Der Mann stieß gegen Mittag mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und wurde so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb, wie die Polizei mitteilte. Die genaue Identität des Mannes ist bislang noch unklar. Der 79-jährige Fahrer des Wagens und seine 77-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Ein 25-Jähriger ist am Samstag auf der Bundesstraße 8 bei Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt/Oberpfalz) tödlich verunglückt. Der junge Mann kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Ebenfalls tödlich verlief der Unfall eines 59-jährigen Motorradfahrers in Obermaiselstein am Riedbergpass (Landkreis Oberallgäu). Der österreichische Biker scherte am Samstag hinter einem Traktor zum Überholen aus. Der Traktorfahrer bemerkte das nicht und erfasste den 59-Jährigen beim Abbiegen. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen und Wiederbelebungsversuche der Einsatzkräfte verstarb der 59-Jährige noch am Unfallort.

Sowohl für einen Motorradfahrer als auch für einen Radfahrer verlief ein Unfall am Samstag tödlich. Als ein 32-jähriger Radfahrer eine Straße bei Kirchberg an der Iller nahe der bayerischen Grenze in Baden-Württemberg überqueren wollte, übersah er dort einen heranfahrenden Motorradfahrer. Die beiden Zweiradfahrer prallten zusammen und verletzten sich schwer. Der Radfahrer starb noch vor Ort, der 40-jährige Motorradfahrer wenig später in einer Klinik.

Bei Kirchlauter (Landkreis Haßberge) verletzte sich am Samstag ein 37-jähriger Motorradfahrer schwer am Rücken. Er war zuvor von der Fahrbahn abgekommen und auf einer Grünfläche liegen geblieben. Ein Anwohner bemerkte den Mann und holte Hilfe. Wie es zu dem Unfall kam, war noch unklar. Bei einem weiteren Unfall wurde ein 78-Jähriger am Samstag schwer verletzt, als er bei Münchsried (Landkreis Regensburg) mit einem Auto zusammenprallte, das im Gegenverkehr zu weit links fuhr, wie die Polizei mitteilt. Der 78-jährige ist mit Stand von Sonntagmittag aber nicht in Lebensgefahr.