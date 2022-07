Schweinfurt Schwere Stichverletzungen: Versuchtes Tötungsdelikt

Ein Fall mit einem schwer verletzten Mann und vielen Fragezeichen beschäftigt die Ermittler in Schweinfurt. Am Mittwochabend wurden Polizisten zu dem Verletzten in seine Wohnung gerufen. Trotz mehrerer Stichverletzungen wollte sich der offenbar erheblich Alkoholisierte nicht vom Rettungsdienst behandeln lassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag mitteilten. Deshalb sei von den Polizisten unmittelbarer Zwang angewendet worden, um ihn zunächst in den Rettungswagen zu bringen. Anschließend wurde der Mann in eine Klinik gebracht.

dpa