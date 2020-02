Wetter Schwere Sturmböen über Ostbayern Heftige Böen fegten am Sonntagabend über die Oberpfalz. Die Feuerwehren mussten über 60 Mal ausrücken.

Mail an die Redaktion Der deutsche Wetterdienst warnt vor starken Böen am heutigen Sonntag. Faschingsumzüge könnten deswegen abgesagt werden. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Regensburg.Das Sturmtief „Yulia“ fegte am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag über die Region. Wegen des starken Windes wurden am Sonntag Faschingsumzüge in ganz Deutschland abgesagt. Auch in der Obeerpfalz richteten die Sturmböen vereinzelt Schäden an.

Bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz in Regensburg wurden am Sonntagnachmittag und -abend circa 60 unwetterbedingte Einsätze registriert. Betroffen war nach Polizeiangaben die gesamte Oberpfalz, den zahlenmäßigen Schwerpunkt bildeten dabei das Stadtgebiet Amberg mit dem Landkreis Amberg-Sulzbach. Der Großteil der Einsätze bezog sich auf herabgefallene Äste und umgestürzte Bäume. Des Weiteren mussten sich die Einsatzkräfte um umgefallene Baustellenabsicherungen bzw. Bauzäune sowie weggewehte Plakate oder Müllsäcke kümmern.

Herabgefallene Äste und umgestürzte Bäume

Im Stadtgebiet Regensburg drohte an einem Gebäude die Kaminabdeckung herunterzufallen, so dass diese von der Feuerwehr gesichert werden musste. Im Zeitlarner Ortsteil Laub im Landkreis Regensburg geriet ein Lichtmast in Schieflage. Vom Giebel eines Gebäudes im Stadtgebiet Schwandorf wurde auf einer Fläche von circa 20 Quadratmetern die Wärmedämmung samt Putz weggerissen und auf das Dach des Nachbarhauses geweht.

Der Sturm hatte auch negative Auswirkungen auf den Straßenverkehr. So wurde auf einer Anhöhe auf der B22 bei Tännesberg, Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab, ein Pkw-Gespann von einer Windböe erfasst. Der nicht beladene 750-kg-Anhänger stürzte um und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Gegen 16 Uhr wurde bei Hemau ein auf der Heimfahrt befindlicher „Faschingswagen“ ebenfalls von einer Windböe erfasst. Teile des Aufbaus wurden abgerissen und fielen auf einen nachfolgendes Auto.

Länderbahn fährt langsamer

Die Länderbahn-Züge fahren zur Sicherheit langsamer. Aus Sicherheitsgründen wurden die Lokführer angewiesen mit verminderter Geschwindigkeit zu fahren. Das betrifft auch Teile der Oberpfalzbahn. Dadurch kommt es hier zu Verspätungen. Bei einer Verschärfung der Gefährdungslage sei auch eine Einstellung des Verkehrs in den betreffenden Netzen nicht ausgeschlossen, teilte die Länderbahn am Sonntagabend mit.

Die Faschingsumzüge in der Region konnten am Sonntag stattfinden. Thomas Mahrer, Vorsitzender beim TSV Alteglofsheim, lies seine die Wagen auf ihre Sturmfestigkeit testen. Da der Umzug um 14 Uhr startete, ging er davon aus, heftigen Böen zu entgehen. Die Faschingszüge in Steinsberg, Diesenbach und Saxberg starteten ebenfalls wie geplant um 14 Uhr.

Starke Sturmböen in der Region

Für Regensburg, Kelheim und Cham sind ab 10 Uhr bis Mitternacht Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) und 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung zu rechnen.

Für Schwandorf und Neumarkt i. d. Oberpfalz meldet der Wetterdienst starke Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) und 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) anfangs aus südwestlicher, später aus nordwestlicher Richtung.

