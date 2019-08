Natur Schwere Unwetter in der Oberpfalz Im Landkreis Schwandorf brannte eine Scheune ab, im Landkreis Regensburg stand ein rund 200 Jahre alter Baum in Flammen.

Von Marianne Sperb und Alexander Auer

Mail an die Redaktion Ein Blitz schlug in die rund 200 Jahre alte Schwarzpappel in Kiefenholz ein. Foto: Alexander Auer

Regensburg.Blitze schlugen ein, Bäume sütrzten um: Schwere Unwetter sorgten in der Nacht zu Montag für Verwüstungen in der Oberpfalz. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Montagmorgen meldet, war zwischen 22 und 23:30 Uhr eine Gewitterzelle mit Starkwind und Starkregen über die Region hinweggezogen. Die Einsatzkräfte mussten zu rund 35 Einsätzen ausrücken; in den meisten Fällen wurden umgestürzte Bäume gemeldet. Der Schwerpunkt der Einsätze lag in den Landkreisen Regensburg, Cham und Schwandorf.

Im Landkreis Schwandorf, Poggersdorf schlug der Blitz in einen Stromverteilerkasten ein. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

In Hebersdorf, Gemeinde Thanstein, Landkreis Schwandorf schlug ein Blitz in eine Scheune ein. Hier entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 200 000 Euro am Gebäude und den eingestellten Maschinen. Die Ermittlungen hierzu führt die Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald.

Schwierige Löscharbeiten in Kiefenholz

In Kiefenholz im Landkreis Regensburg schlug mit einem ohrenbetäubenden Knall ein Blitz ein, dann drang plötzlich dichter Rauch aus der mehr als 200 Jahre alten Schwarz-Pappel, Stammumfang: knapp sieben Meter. Der Baumriese brannte lichterloh. Die Pappel war schon mehrfach von Blitz getroffen worden und ist innen hohl. Es kam im hohlen Stamm zu einer Kaminwirkung, erklärte Feuerwehrkommandant Johannes Weig. Im Baum entstanden Temperaturen von mehr als 1000 Grad. Die Feuerwehrkräfte spannten deshalb mehrere Spanngurte um den Baum und verschlossen das aufklaffende Loch, welches sich durch den ganzen Stamm bis zum Wipfel erstreckte, mit einer Plane. Anschließend befüllten sie den Hohlraum mit Schaum und verschlossen das offene Loch noch zusätzlich. So wurde dem Feuer die Sauerstoffzufuhr entzogen; der Brand war nach rund 2,5 Stunden unter Kontrolle.

