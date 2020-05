Anzeige

Verkehr Schwerer Unfall auf A3 bei Aschaffenburg: Auto überschlagen Ein Mann ist auf der Autobahn 3 im Landkreis Aschaffenburg bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Unfallort. Foto: picture alliance / Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Weibersbrunn.Der 20-Jährige sei am Donnerstagabend zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Waldaschaff aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug, wodurch sich der Mann schwere Verletzungen zuzog. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik gebracht. Die Autobahn wurde in Richtung Frankfurt für die Bergungsarbeiten rund zwei Stunden gesperrt.