Verkehr Schwerer Unfall auf A9: Ein Mensch lebensgefährlich verletzt Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 9 kurz vor der Ausfahrt Münchberg Nord (Kreis Hof) ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden.

Münchberg.Nach Ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Fahrer eines Kastenwagens am Montagmorgen auf einen Lastwagen aufgefahren. In dem Kastenwagen befanden sich mehrere Menschen. Der später lebensgefährlich Verletzte wurde durch den Aufprall aus dem Wagen geschleudert, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Ob weitere Beteiligte durch den Unfall verletzt wurden und wie schwer, war noch unklar. Ebenfalls ungeklärt war, weshalb der Fahrer des Kastenwagens auf den Sattelzug auffuhr. Die Fahrbahn in Richtung München wurde vollständig gesperrt.