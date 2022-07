Anzeige

Achslach Schwerer Unfall auf B85-Umleitung: Drei Personen verletzt

Zu einem schweren Unfall ist es im Landkreis Regen gekommen. −Symbolbild: dpa

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagabend auf der Kreisstraße REG14 im Landkreis Regen - zwischen Achslach und Allersdorf - ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Auto auf Höhe Weghof, einem Ortsteil der Gemeinde Achslach, nach links abbiegen. Das übersah ein dahinterfahrender Autofahrer und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Nach Informationen der PNP überschlug sich das vorausfahrende Auto und kam im Graben zum Liegen.







Laut Polizei wurden drei Personen verletzt. Eine davon musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die beiden anderen Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Über den Grad der Verletzungen ist am Freitagabend noch nichts bekannt.

Die Straße war zeitweise für den Verkehr gesperrt, konnte aber gegen 22 Uhr wieder freigegeben werden. Die Strecke ist laut Polizei eine der B85-Umleitungen. Diese ist derzeit wegen nicht befahrbar.

