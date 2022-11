Verkehr Schwerpunktkontrollen in Bayern: 780 Verstöße in zwei Wochen

Gestohlene Weihnachtsdeko, gefälschte Pässe, Alkohol am Steuer: Bei konzertierten Polizeikontrollen haben Fahnder in zwei Wochen gut 780 Verstöße festgestellt. Die Beamten hätten bei der Aktion etwa 8000 Menschen und 5800 Fahrzeuge kontrolliert, teilte das Innenministerium am Sonntag mit. Sieben Menschen wurden festgenommen.

dpa