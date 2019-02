Verkehr Schwerverletzte nach Unfall auf der A3 Auf der Autobahn waren am Sonntag in der Nähe von Steinach zwei Autos zusammengestoßen. Es bildete sich ein langer Stau.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Auf der A3 zwischen Kirchroth und Straubing kommt es nach einem Unfall zu Staus. Foto: Weigl

Straubing.Bei einem Auffahrunfall auf der A3 sind am Sonntagmittag fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Der Zusammenstoß ereignete sich kurz nach 13 Uhr in Fahrtrichtung Passau in Höhe der Ortschaft Steinach.

Nach ersten Erkenntnissen wollte zwischen den Anschlussstellen Kirchroth und Straubing ein Autofahrer aus Polen ein anderes Fahrzeug überholen. Dabei verlor der Mann laut Polizei aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte auf den Vorausfahrenden. Beide Autos durchbrachen die rechte Leitplanke, überschlugen sich mehrmals und landeten über 100 Meter neben der Autobahn in der Böschung.

Wie die Polizei mitteilt, wurden drei Personen wurden schwer verletzt. Zwei davon brachten Rettungshubschrauber in Kliniken. Der andere Schwerverletzte und zwei weitere Verletzte kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. An den beiden Autos entstand Totalschaden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Während der Rettungsarbeiten bildete sich ein fünf Kilometer langer Rückstau.

Weitere Nachrichten aus Bayern finden Sie hier!