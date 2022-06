Feuerwehreinsatz Schwerverletzter nach Brand in Münchner Wohnung

In einer Münchner Wohnung in einem Mehrparteienhaus ist ein Brand ausgebrochen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Die Feuerwehr war am Freitag ausgerückt, nachdem starke Rauchentwicklung in der Wohnung bemerkt worden war, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

dpa