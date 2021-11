Anzeige

Unfälle Schwerverletzter nach Unfall mit Tanklaster: Vollsperrung Bei einem Unfall mit einem Tanklastzug auf der Autobahn 8 bei Rosenheim ist am Mittwoch ein Mensch schwer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Rosenheim.Die Fernstraße musste in der Folge etliche Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei war der 32 Jahre alte Fahrer des Tanklasters am Morgen an einem Stauende im Landkreis Rosenheim auf einen Sattelzug aufgefahren. Der 32-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Der 48 Jahre alte Fahrer des anderen Lasters wurde leicht verletzt.

Da bei dem Unfall auch etwa 5000 Liter Benzin ausliefen, musste die Fernstraße für die Reinigungsarbeiten bis in die Abendstunden hinein vollständig gesperrt werden. Es habe Brand- und Explosionsgefahr bestanden, berichtete die Polizei.

Weil die Umleitungsstrecken überlastet waren, ließ die Bundespolizei zeitweise am Grenzübergang Kiefersfelden keine Lastwagen aus Österreich mehr nach Bayern einreisen. Der Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro.

© dpa-infocom, dpa:211124-99-121893/3