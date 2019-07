Wetter Schwüle und Starkregen: Ferienwochenende wird ungemütlich Nach der Rekordhitze wird es am ersten Ferienwochenende in Bayern zunehmend ungemütlich.

Mail an die Redaktion Gewitterwolken sind am Himmel zu sehen. Foto: Alex Forstreuter/Archivbild

München.Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen am Samstag vom Südwesten her Gewitter auf. Sie bringen teilweise Starkregen mit sich.

Die Temperaturen sinken auf 24 bis 30 Grad. Die Luft wird zugleich deutlich feuchter. Besonders im Alpenbereich ist im Laufe des Samstags mit teils heftigen Gewittern zu rechnen. „Es wird kein gänzlich unfreundlicher Tag, aber man sollte immer ein Auge auf die Wolkenbildung haben“, sagte ein Sprecher des DWD am Freitag.

Auch am Sonntag sollen die Temperaturen weiter fallen. Vor allem in Südbayern ist mit flächendeckendem Niederschlag zu rechnen. Zur neuen Woche beruhigt sich die Wetterlage etwas. Regen wird am Montag nur noch im Osten des Freistaats erwartet. Am Dienstag soll es erneut etwas unbeständiger werden.