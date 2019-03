SEENOTRETTUNG Sea-Eye bereitet sich auf Einsatz vor Das Regensburger Rettungsschiff „Alan Kurdi“ soll nächste Woche zu einer neuen Mission Richtung Libyen starten.

Mail an die Redaktion Das Rettungsschiff Alan Kurdi ist nach einem dreijährigen syrischen Jungen benannt, desse Leiche 2015 an einen türkischen Strand angespült worden ist. Bei dem Schiff handelt es sich um das ehemalige deutsche Forschungsschiff „Professor Albrecht Penck“. Foto: Maik Lüdemann/Sea Eya/dpa

Palma.Die Crew des Regensburger Vereins Sea-Eye bereitet sich auf den dritten Einsatz mit dem Rettungsschiff „Alan Kurdi“ vor. Wie Sea-Eye mittels einer Pressemitteilung bekanntgab, trainiert das Team auf Palma de Mallorca, wo das Schiff momentan im Hafen liegt, für den Einsatz.

Kommende Woche soll das Schiff Palma verlassen und Kurs auf die libysche Such- und Rettungszone nehmen. Dorthin ist gerade auch das italienische Schiff „Mare Jonio“ unterwegs. Laut Sea-Eye sei es einige Monate her, seit zuletzt zwei Rettungsschiffe zeitgleich vor der libyschen Küste unterwegs waren.

Schiffsführer bei dem geplanten Einsatz wird der Kapitän Werner Czerwinski aus Hamburg sein. Der Verein ist für kommende Missionen weiterhin auf der Suche nach ehrenamtlichen Crewmitgliedern sowie nach Nautikern.

Der Verein Sea-Eye e. V. wurde 2015 in Regensburg gegründet. Mit den umgerüsteten Fischkuttern „Sea-Eye“ und „Seefuchs“ beteiligten sich mehr als 800 ehrenamtliche Rettungskräfte in über 60 Missionen unter niederländischer Flagge an der Rettung von 14 378 Menschen. Im Sommer 2018 entschied die Vereinsführung, zwei neue Schiffe unter deutscher Flagge in den Einsatz zu senden. Die „Alan Kurdi“ ist das erste Schiff einer Hilfsorganisation unter der Bundesflagge. Ihr Einsatz rettete bis heute 17 Menschen das Leben. (ka)

