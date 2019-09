Migration Sea-Eye-Retter sind selbst in Not Die Regensburger Hilfsorganisation bangt um ihre Zukunft. Die finanziellen Mittel für eine neue Mission im Mittelmeer fehlen.

von Christine Straßer

Mail an die Redaktion Der sechsjährige Manuel ist in diesem Sommer von Sea-Eye-Mitgliedern gerettet worden. Als er nach tagelangem Warten erfuhr, dass er mit seiner Familie in Malta an Land darf, brach Freude aus. Foto: Fabian Heinz/Sea Eye

Regensburg.Manuel lacht. Das hat der Sechsjährige lange nicht getan. Zuhause in Benin gab es nichts für seine Eltern. Keine Arbeit, kein Auskommen. Vater, Mutter und Sohn zogen los – bis nach Libyen. Jenen vom Bürgerkrieg verheerten Schreckensort, der für viele Migranten Ausgangspunkt ist, um die Überfahrt nach Europa zu versuchen. In den libyschen Flüchtlingslagern drohte ihnen Gewalt. Die Familie bestieg ein Schlauchboot mit 61 weiteren Verzweifelten. In dem manövrierunfähigen Boot wären die 64 Menschen im Mittelmeer fast untergegangen. Dass das nicht geschah, lag am Einsatz der Retter der Regensburger Hilfsorganisation Sea Eye. Die Besatzung der Alan Kurdi fand die Menschen in Seenot. Als die Helfer Manuel an Bord der Alan Kurdi trugen, war der Junge entkräftet. In der Krankenstation bekam er eine Infusion, wurde wieder munterer.

###### ##### ######### ######

### ####, ### ## ######## ####### ### ####### ####### ### #### ##### ########, ########## ###-###-######## ###### ##### ##### ######, ### ## #######. ### ##### ## ########, ## ##### ## #####, #### ## ### ### ################# ##### #### ########### ####. #### ## #### ## ####### ########### ####### ######, ##### ## ######, ##### ## ### ### ###-###-########## #######.

## ###### ##### ##### ###### ##### ### ### ### ####. #### ## #### ############# ###### ### ### ###. ### ###### #### ##### ###### ## ###. ####### ##### ####### ###### #### #######, #### ## ##########. #### #### ### #### #####, ### #### ### ### ### ### ## ######## ###, ##### #### ## ### #######. #### ###### #### ### ### ##### ### ######## ################, ### ######### #####, ## ### ######## ###### ## ######## ### ## ##### ############### ####### ##### ### ############### ########## ## ########, ##### #### ######.

##### ### ######## ########

##### ##### ### ############ ###### ############## ###### ###########. #### ############ ##### ### #### ### ### ### #### ## ####### #########. ## #### ######### ### ### #### ##### ###########. ### ######## ## ###### ##### ### ###### ### ### ##### ########. ### ###### ##### ### ### ############## ## ### ##### ###### ########. ##### ##### ### #### ##### ## ########## ##### ########. ### ###### #### #############, #### ### #### #####. ##### #### ######, #### ### ###### ### ######## ### ### ### ########## #####, ### ### ############# ######: ####,## ####. ### ### ###### ### ####, #### ## ###### ###### ##### ######## ####, ## ##### ######## ## ######.

#### #### ###### ##### ### ##### ### ### ### ###########. ### ############### ############## ######### ### ####### ######## ########. #### ## ### #### ###### #### ####### ### #### #####, #### #####. ### ### ##### ## ###, #### #### ##### ####################, ### ### ############ ########### ########## #######, ####### ###### ######. ### ## #### #### ### ### #### ##### ###### ######. #######, ######## ### ############ ###### ### ######### #####. ########### ### ### ##### #####. ### #### ### ###### ##### #### ## ############ ######## ### ######## ### ##########. ### ############, ### #### #### ######## ######, ###### ### ##### ########### ###. #### ############# ### ### ### ### ### ###### ### ####### ########.

###### ######## ### ############ ###### ############ ##, ###### ### ############## ######### ## ######. ##### ##### #### #### ##### #########. ### ###########, ################### ####### #### ###############, ##### ## #####. ####### ##### ####### ### #### ####### ############### #############. ##### ### #### ##### ### ### ### ##### ######. ##### ###### ##### #### ##### ### ### ####### ############, ##### ####### ###### ########### #### #########, ## ### ## #######. ## #### ### ######## ### #######. ### ### ######## #######, ### ###### ## ####, #### ## ######## – ### ####### ### ##### ## ### ################ ## #### ###, ###### ######## ## ### ########## ##### #######, ## ### ############# ###### ### #### ####### ####### ## ######.

### ### ### ### ### ##### ### ############, #### #### ### ##-############### ##### #### ### ##### ########### ############# ############# #####, ## ### ################# ### #################. ### ### ######### ### ### ########## #### ## ##### #### ##### ## ### ##### #######, ####### ## ### ######### ######### ########. ######## ### ### ############# ######. ########### ##### ### ###-###-###### ####### #### ### #### ##### ####### ###### ### #####. ### ###### ##### ### ##### ### #### #####. ### ######## ##### ####### #### ### ###### ######. ##### ##########: „### ######## ###### #### ##### ##### #########. #### ### ##### ### ######, ##### ###### ############## ####### ###### ### ############ #######.“ ####### ###### #### ### ### ### ##### #####.

