Hilfsorganisation Sea Eye startet neue Rettungsmission Vor wenigen Wochen drohte den Regensburger Rettern noch das Aus, jetzt steuert erstmals eine Kapitänin die Alan Kurdi.

von Christine Strasser

Mail an die Redaktion Das Rettungsschiff Alan Kurdi ist wieder in See gestochen. Foto: Fabian Heinz/Sea Eye

Regensburg.Die vierte Hafenstaatkontrolle in diesem Jahr ist bestanden, die Treibstofftanks sind wieder gefüllt, der Umgang mit den Rettungswesten trainiert, die Bordapotheke bestückt und der Proviant unter Deck gebracht: Mitglieder der Regensburger Hilfsorganisation Sea Eye werden am Mittwochmorgen erneut zur Rettung schiffbrüchiger Flüchtlinge im Mittelmeer starten. Das Rettungsschiff Alan Kurdi darf vom spanischen Castellón in Richtung Libyen aufbrechen, wie die Organisation der Mittelbayerischen bestätigte. Erstmals wird eine Kapitänin das Schiff steuern. „Das macht uns besonders glücklich“, sagt Sea-Eye-Vorsitzender Gorden Isler. Noch vor wenigen Wochen drohte Sea Eye das Aus aus finanziellen Gründen, weil Spenden ausblieben. Aber dann sprang der Verein Sea Watch, dessen eigenes Schiff noch immer von den italienischen Behörden beschlagnahmt ist, den Regensburger Rettern zur Seite und ermöglichte mit einer Spende von 60 000 Euro diese erneute Mission. Es ist die siebte dieses Jahr für die Alan Kurdi, die unter deutscher Flagge fährt.

Besondere Spendenaktion läuft

Auch viele Spender aus Ostbayern unterstützen Sea Eye. Von der Lieselotte- und Hans Schuierer-Stiftung ging beispielsweise erst vor wenigen Tagen ein Betrag von 5000 Euro an die Seenotretter. „Aus Trotz vor dem Versagen der Politiker“ mache er diese Spende, sagte Schwandorfs Altlandrat Hans Schuierer bei der Scheckübergabe an den Regensburger Sea-Eye-Gründer Michael Buschheuer. Anfang des Monats war eine von Bundesinnenminister Horst Seehofer vorangetriebene Übergangslösung zur Rettung von Bootsmigranten kaum vorangekommen. Beim Treffen der EU-Innenminister schloss sich kein Staat der Initiative des CSU-Politikers, der angeboten hatte, dass Deutschland ein Viertel der Geretteten aufnimmt, offiziell an. Einen festen Verteilmechanismus für Migranten, die aus dem zentralen Mittelmeer gerettet werden, gibt es weiterhin nicht.

Mit der Alan Kurdi will Sea Eye die Lücke in der Seenotrettung schließen, die auf dem Mittelmeer entstanden sei, weil sich Staaten aus der Seenotrettung zurückgezogen haben. Ihnen gehe es um das Retten von Menschenleben, betont Isler. Die Nachricht, dass das zivile Hilfsprojekt vor dem drohenden Ende steht, schlug Wellen. Mehrere Großspender haben sich nun zusammengetan und 100 000 Euro auf ein Treuhandkonto der Online-Spendenplattform Betterplace einbezahlt (Hier gibt es mehr Infos dazu!). Schafft es Sea Eye, bis Jahresende über Kleinspender denselben Betrag zusammenzutragen, dann wird auch die Großspende frei. Die Aktion, die Spenden zu verdoppeln, soll Isler zufolge auch insbesondere eines verdeutlichen: „Wir schaffen es nur gemeinsam.“

Der Verein Gründung: Sea Eye gibt es seit 2015. Gegründet hat die Hilfsorganisation der Regensburger Michael Buschheuer. Verwaltet wird der Verein vom Büro in der Regensburger Innenstadt aus.

Ziel: Sea Eye hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Schiffen im Mittelmeer 14 621 Menschen aus Seenot gerettet. Seenotrettung sei ein Menschenrecht. Es sei also ausreichend, einfach nur Mensch zu sein, um das Recht zu haben, aus unmittelbarer Lebensgefahr errettet zu werden. Deshalb gebe es Sea Eye.

Helfer werden bedroht

Ihre Namen wollen die Großspender – Unternehmer aus Bayern, die Sea Eye schon wiederholt unterstützt haben und sich regelmäßig Einblick in die Bücher der Hilfsorganisation mit einem veranschlagten Jahreshaushalt von 1,3 Millionen Euro geben lassen – aber lieber nicht in der Zeitung lesen. Zum einen, weil sie sich und ihre Familie schützen wollen. Müssten sie doch Beschimpfungen und Beleidigungen befürchten. „Uns ist es auch ein Anliegen, dass Menschen, die uns unterstützen, keine Hassmails in ihr Postfach bekommen“, erklärt Isler, der selbst schon Morddrohungen bekommen hat und einen Vorfall auch zur Anzeige gebracht hat. In Kürze soll es in dem Strafverfahren eine Verhandlung geben. Zum anderen geht es den Großspendern, gerade nicht darum, sich selbst zu profilieren oder sich zu vermarkten. Sea-Eye-Vorsitzender Isler stöhnt beispielsweise auch über Politiker, die im Wahlkampf Hilfsorganisationen per Selfie unterstützen. „Haltung allein reicht nicht“, sagt er. „Mit Haltung allein füllen wir die Tanks unseres Schiffs nicht auf.“