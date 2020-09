Anzeige

Migration Sea-Eye weitet Rettungsmission aus Der Regensburger Verein will noch mehr Flüchtlinge im Mittelmeer retten. Die Pläne stellt er an einem bedeutenden Tag vor.

Von Maximiliane Fröhlich

Merken

Mail an die Redaktion Das Rettungsschiff „Alan Kurdi“ fährt seit 2018 Einsätze im Mittelmeer und soll bald vom zweiten Sea-Eye-Schiff unterstützt werden. Foto: Fabian Heinz - boxfish gbr

Regensburg.Ein Junge liegt tot am Strand. Das Bild des Zweijährigen Aylan Kurdi ging 2015 um die Welt und wurde zum Symbol der Flüchtlingskrise in Europa. Es sorgte auch dafür, dass Michael Buschheuer in Regensburg die Hilfsorganisation Sea-Eye gründete, um Flüchtlinge zu retten. Seitdem entwickelt sich die Organisation ständig weiter und verfolgt neue Pläne. Auf einer Pressekonferenz kündigte Sea-Eye am Dienstag an, dass die Organisation ein zweites Schiff ins Mittelmeer entsenden möchte, um Menschenleben zu retten.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

##### #####, ###### ###### ###### ### ##### #### ####### ####### #### ##### ######## ######. ## #. ######### ##### #### ### ######## ### #### ### ####### ###. ## ###### ###### ####### #### #####, ### ##### ### ######, ### ### ######## ######.



Foto: Tino Lex/Tino Lex

##### #####, #### ### ######### ##### ####### ### ##### ### ###### ###. ######## ##### ### ### ###### ### ############: „##### ######## ###### ##### ########### ###. ### ######### ### ####### #####, ## ###### ## ######.“ ### #### ###### ######### ### ###### ###### ######## ### ###### ### ######. ### ### ### ##### ######### ##### #### ### ### ### ################## ####, #### ### ####### #######. ##### #### ### ### ###### #######, ##### #### ### ############### ###########, ### ### ####### ######### ######.

### ########### ############ #### ### ############ ################# ###-###. ### ###### ##### ##### ### ######## ############## ### ##### „#### #####“. #### #### #### ###### ### ##### ### ### ###### ###### ###########, ## ######### ####### ### #### #### ######, #### ############## ###### #####.

## ##### #### ##### ####, #### ### ###### ### ##### „###### #####“ ###### ####. „### ####### ###### ####### ##### ######, #### ##### ### ##### ###### ######“, ##### #### #####. ### „###### #####“ #### ########### #### ### ########### ## ########## ######## ##########. ### ############## #### ##### ######### ###### ###### ### ### ########### ########## #####. „### ### ##### ########## ### ### #### ##### ####“, ##### ################### ####### #####-##############. ### ####### ####, #### ### ### ############## ##### ### ### ##### ######### ##### ### #### ### ######### ############ ######## #####.

##### ### ###########

### ########## ### ########### ######## #### ###### ##### #### ######. ### ##### ##### ###-### #### ### ############ ####### ##########, ###### ####### ### ######## #########. ### ####### ### ########## ### ##### ##### ## ######, ### #### ### ####### „######## #####“ #########.

### ############# ### #### ### „###### #####“ ###### ####. ##### ##### ####, #### ## ### ###### #### ######### ############ ####. ### ### ###### ####### #### ### ###### ## ##### ##### #### ########### ### ######## ######### ######. „### ####, ### ########### ## ######, ### #########, #### ### ######### ##. ####, #### ### #### ##### #### ### ########### #### ### ##### ### ## ########## ###“, #### #####.