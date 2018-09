Serien Sebastian Horns Herz wollte die Musik Der Musiker hat mit vielen Dingen Erfolg gehabt – und noch mehr ausprobiert. Mit MZ-Autor Alois Braun blickt er zurück.

Von Alois Braun

Musiker, Texter und Moderator: Sebastian Horn

Bad Tölz.Er wurde bekannt mit den Bananafishbones. „Easy Day“ und „Come To Sin“ sind zwei Hits der Bands. Aber Sebastian Horn spielt auch mit Dreiviertelblut, hat im BR die Sendung „Heimatsound“ moderiert und schreibt seit 2013 Texte für den Starkbieranstich am Nockherberg.

Sebastian Horn hört gerade die frisch abgemischten Aufnahmen für die neue CD von Dreiviertelblut ab, einer Band, in der er mit Gerd Baumann spielt. „Weißt Du, beim Aufnehmen der Musik, da ist die pure Emotion im Mittelpunkt. Beim Mischen muss man die Sachen dann konzentriert beobachten und analysieren, anstatt einfach nur einzutauchen und zu genießen“, erklärt er das Prozedere. „Alles wird noch mal auf den Punkt gebracht.“ Die Kapelle Maria Elend in Dietramszell ist Namensgeber dieser neuen Scheibe. „Wir haben da ganz in der Nähe aufgenommen und uns deshalb für diesen Namen entschieden“, erklärt Sebastian Horn den Titel.

Geboren wurde der 47-Jährige in Bad Tölz, aufgewachsen ist er in Greiling. „Wir waren vier Söhne“, erzählt er. „Meine Mutter sang unglaublich gern und ich erinnere mich an rauschende Faschingspartys meiner Eltern. Denn da kam dann immer die riesige Singles-Sammlung mit den Hits der Beatles oder Abba zum Einsatz. So wurde die Lust zu tanzen und zu feiern an uns weitergegeben.“

Horn sieht sich eher als Texter und Sänger, denn als Instrumentalisten, spielt aber Gitarre, Bass und Klavier. „Ich hatte fünf Jahre Klavierunterricht und es sogar geschafft, in dieser Zeit nicht einmal das Notenlesen zu lernen“, lacht er.

„Eines Tages hatte ich gar keine Lust mehr und beschloss, dass mir die Notentasche in die Isar fällt.“ Sebastian Horn



Was man heute fast nicht mehr glauben mag, der Musiker war früher ein waschechter Punk und später sogar in der Gothic-Szene. „Das war eine harte Zeit, denn man war überhaupt nicht akzeptiert“, blickt er zurück. „Wenn ich ins Tegernseer Bräustüberl gegangen bin, dann musste ich an vielen Ellenbogen vorbeilaufen.“

Lieber Band statt Studium

Initialzündung seiner Begeisterung für Gothic war ein verlorenes Pokerspiel bei einem Spezl. „Ich war frustriert, weil die verlorenen 30 Mark damals für mich fast ein Monatseinkommen waren.“ Niedergeschlagen legte er die nächstbeste Platte auf, „Seventeen Seconds“ von The Cure. „Diese Musik kannte ich vorher nicht. Aber sie hat mich in all der Frustration auf einen Schlag glücklich gemacht.“ Zu Hause durchwühlte er seinen Kleiderschrank nach schwarzer Kleidung, trug drei Jahre lang nur dunkel. „In der Schule fragten sie anfangs, ob denn jemand gestorben sei.“ Eines Tages gab ihm seine Mutter 180 Mark für neue Stiefel.

„Natürlich kam ich mit neuen Schuhen nach Hause, aber die hatten einen Totenkopfbeschlag.“ Sebastian Horn



In München studierte Sebastian Horn zwei Semester Chemie und wechselte dann zur Biologie. „Anfangs wollte ich ja Lehrer werden, doch das war total überlaufen. Als ich gesehen habe, wie zwei Mädels wegen dem Eintrag und der Anmeldung für ein voll belegtes Seminar eine Schlägerei anfingen, wusste ich: Da mag ich nicht mitmachen.“ Die Biologie interessierte ihn „vom Kopf her“ schon immer. Während des Studiums hat er alle erforderlichen Prüfungen abgelegt – lediglich die Diplomarbeit fehlt. „Damals ging es gerade mit den Bananafishbones so richtig los und wir hatten plötzlich 150 bis 160 Auftritte im Jahr. Ich musste mich zwischen Studium und Musik entscheiden. Und mein Herz wollte die Musik.“

Ab 2014 war der fünffache Familienvater auch Moderator der BR-Sendung „Heimatsound“. Er bedauert das Aus dieses Formats und blickt gerne zurück: „Es war nie eine Band in der Sendung, die uninteressant gewesen wäre. Es war toll zu sehen, wie die Musiker für ihre Musik brennen.“ Besonders zwei seiner Gäste möchte er hervorheben. „Ich liebe Matthias Kellner und seine Musik. Wir haben zusammen schon Tränen gelacht und planen auch ein Projekt zusammen. Und als Karin Rabhansl den Support für die Bananafishbones spielte, dachte ich nur: ,Die Frau ist der Wahnsinn‘“.

Sebastian Horn ist vielseitig, macht aber alles mit ganzem Herzen. „Ich freue mich sehr, dass ich beim Texten für den Nockherberg politisch sein kann. Genauso schön ist es aber, an Sachen für Kinder zu arbeiten.“ Etwa an der Fernsehserie „Ritter Trenk“ oder den Liedern für die CD-Beilage des Buches „Lieselotte und der verschwundene Apfelkuchen“.

Aus der Odlgrube ins Studio

Engagiert sagt er: „Nichts nervt mich mehr, als Verarschungsmusik für Kinder, dieses oberflächliche Ti-Ta-Tanze-maus. Es kann doch nicht sein, dass Mütter und Väter so etwas ihren Kindern vorsetzen!“ Dass er damit auf offene Ohren stößt, belegt das positive Feedback von Eltern. „Sie freuen sich, dass ich Sachen mache, die auch Erwachsene hören können.“

Momentan steht aber ein anderes Projekt im Mittelpunkt. „Ich brenne für Dreiviertelblut“, erzählt der Tölzer. „Gerd Baumann und ich haben komplett unterschiedliche Herangehensweisen an die Musik, das ist fantastisch! Als Professor der Filmmusik kennt er sich in allem aus und hat ein unheimliches Gefühl für die Musik.Wir haben großen Respekt voreinander, deshalb gab es auch wegen der Musik noch nie Streit. Unser Credo: Was uns nicht gefällt, wird nicht gemacht.“

Auf der neuen Scheibe wird auch der Song „Der Odlgruabnschwimmer“ sein. Horn erinnert sich: „Als ich klein war, bin ich in die Odlgrube eines Bauernhofes gefallen. Ein Mädchen vom Wohnblock gegenüber, sechs oder sieben Jahre alt, hat das als einzige gesehen. Sie zog mich heraus und brachte mich nach Hause. Ohne sie wäre ich wahrscheinlich ertrunken.“ Er schmunzelt: „Zuhause stand ich mit dem Mädchen über und über mit Odel besudelt vor meiner Mutter. Sie hat uns zusammengeschissen, weil ich den Dreck in die Küche getragen hatte. Das, was zuvor geschehen war, erfuhr meine Mutter nie.“

Und mit dieser Geschichte sind wir auch zurück im Studio bei Horns Abhörsessions. Er ist begeistert: „Es ist immer wieder aufregend, neue Musik zu produzieren. Ich sitze hier und überlege bei jedem Zuhören, ob die neuen Sachen nun wirklich geil sind oder eher nicht.“ Das Dreiviertelblut-Album „Diskothek Maria Elend“ erscheint am 28. September.

