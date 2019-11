Kriminalität Sechs gestohlene Silberbarren bei Grenzkontrolle entdeckt Sechs gestohlene Silberbarren hat die Bundespolizei in einem Auto bei einer Grenzkontrolle in Bad Füssing entdeckt.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Gruppe von Hanf-Pflanzen sind zu sehen. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Bad Füssing.Das Silber im Wert von rund 3000 Euro stammt von einem Raubüberfall in Österreich, wie die Beamten am Donnerstag mitteilte.

Die Bundespolizisten hatten bei der Kontrolle am Mittwoch Marihuana gerochen und daraufhin das Auto durchsucht und die Silberbarren gefunden. Der 30-jährige Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer - die Marihuana bei sich hatten - gaben an, dass sie die Barren auf einem Flohmarkt gekauft hätten. Über die Seriennummer konnten die Beamten herausfinden, dass es sich um Diebesgut handelt. Die Männer wurden samt Silberbarren an die österreichischen Beamten übergeben.