Schwimmbad Sechs große Freibäder in der Region Die Badesaison hat begonnen. Wir bieten einen Überblick über mögliche Ausflugziele für den Spaß im kühlen Nass.

von Michael Sperger

Wöhrdbad Regensburg: Noch zwei Saisons im Normalbetrieb

Bald springen die Kinder wieder vom Sprungturm, die Schwimmer ziehen ihre Bahnen und die Sonnenanbeter bräunen sich auf der Liegewiese. Das Wöhrdbad auf dem Oberen Wöhrd in Regensburg wird auch in diesem Sommer wieder ein beliebter Anlaufpunkt für die Oberpfälzer sein. Fast direkt am Donauufer bieten die verschiedenen Becken und Liegewiesen Platz für genug Besucher. Wann genau im bekanntesten Regensburger Freibad wieder geplanscht werden kann, ist allerdings noch unklar. Das Wöhrdbad wird wetterabhängig in den ersten beiden Maiwochen wieder eröffnen. Die Entscheidung fällt laut Betreiber Stadtwerke Regensburg erst kurzfristig. Für 4,10 Euro können die Erwachsenen schwimmen, der ermäßigte Eintritt kostet 2,20 Euro. Noch zwei Sommer behält das „RT-Bad“ sein gewohntes Gesicht. Danach ändert sich im jetzigen Freibad einiges. Aus dem Freibad wird ab Herbst 2019 mit einer Traglufthalle ein Ganzjahresbad werden.

Inselbad Bad Abbach: Naturschwimmbad mit Schönheitsfehlern

Die grünliche, natürliche Farbe des Wassers im Bad Abbacher Inselbad lässt es erahnen: Auf der Freizeitinsel wird nicht mit Chlor gereinigt. Am

1. Mai startet im Naturschwimmbad die Sommersaison. Für fünf Euro können die erwachsenen Besucher die seeähnliche Umgebung genießen, 2,50 Euro zahlen ermäßigte Badelustige. Mit einer Schwungliane können sich Mutige von den Felsen ins Wasser abseilen. Die bekannten, immer wiederkehrenden Probleme, zum Beispiel glitschiger Boden und wuchernde Algen, seien bis zur Eröffnung zum Großteil behoben, heißt es vonseiten des Inselbads.

Lesen Sie auch: Der Bad-Planer des Inselbads ist wohl abgetaucht

Freizeitbad Cham: Familienfreundlich Baden am Regen

In den vergangenen Jahren hat sich im Freizeitbad Cham einiges getan: Eine große Trichterrutsche, wie man sie sonst nur aus der Therme Erding kennt, erfreut junge und alte Besucher. Ein spezielles Kinderbecken macht das Flussschwimmbad am Regen noch familienfreundlicher. Diese und weitere Renovierungsarbeiten sorgten im Bad immer wieder für Baustellen. Das war im vergangenen Winter ausnahmsweise anders. „Dieses Jahr machen wir mal eine ganz normale Saison“, heißt es von der Stadt Cham. Bis Christi Himmelfahrt, den 10. Mai, gibt es dennoch genug zu tun. Die Schwimmerbecken werden mit Hochdruck gereinigt und der TÜV muss die Freigabe für die Rutschen erteilen. Dann dürfen die Erwachsenen für 3,50 Euro und ermäßigte Besucher für 2,50 Euro in das Freizeitbad springen.

Freibad Neumarkt: Rutsche und Kinderbecken weg

In Neumarkt sind sie dieses Jahr besonders schnell. Schon seit dem Wochenende können die Gäste ins Freibad. Doch die Besucher nutzen das Bad eingeschränkt: Die Großwasserrutsche ist abgebaut, der Beachvolleyball-Platz und das Kinderplanschbecken sind momentan Baustellen. An derselben Stelle soll zusätzlich ein Ganzjahresbad entstehen. Für vier Euro können Erwachsene, für zwei Euro ermäßigte Gäste, das Freibad nutzen. Und das Problem mit der Rutsche soll auch bald gelöst sein. „Mitte bis Ende Juni wird die Rutsche wieder für die Besucher geöffnet“, heißt es von den Stadtwerken.

Erlebnisbad Schwandorf: Erstmals im April

In Schwandorf ist man mit dem Erlebnisbad so früh dran wie noch nie. „Das erste Mal seit 1966 öffnen wir schon im April“, erklärt Rüdiger Frey. Er ist bei der Stadt Schwandorf zuständig für die Bäder. Seit zwei Wochen ist das Hallenbad Dachelhofen, das zweite Schwandorfer Bad, wegen Renovierungen geschlossen. Da mussten die Verantwortlichen handeln. Denn im Idealfall wollen die Verantwortlichen immer eins der beiden Bäder für die Einwohner der Kreisstadt öffnen. am 29. April war es dann im Erlebnisbad so weit. Der frühe Termin hinderte die Stadt Schwandorf aber nicht daran, in der Winterpause einiges am Bad zu verändern. Eine Spielanlage für Kleinkinder mit Rutsche und Sandspielplatz macht Frey und seine Kollegen in diesem Jahr besonders stolz. Jetzt muss nur noch das Wetter halten, damit sich die frühe Eröffnung auch lohnt. Vier Euro bezahlen die Erwachsenen für den Eintritt, zwei Euro ermäßigte Besucher.

Hockermühlbad Amberg: Schattige Plätzchen

Einige schattige Plätzchen bietet das Hockermühlbad in Amberg. Die Lage in einem großen Park am Ammerbach vereint den Badespaß mit der Ruhe in der Natur. Doch auch, wer lieber Action möchte, ist im „Hocko“ richtig. Mit vier Becken und zwei Rutschen wird es den Wassernixen und Wassermännern nicht langweilig. Für die eher Wasserscheuen bieten Volleyballfelder und Basketballplätze genug Abwechslung vom kühlen Nass. Für vier Euro bekommen Erwachsene die Abkühlung, 2,70 Euro bezahlen ermäßigte Badefreunde. Ab 1. Mai startet, egal bei welchem Wetter, die Sommersaison im Amberger Freibad. Eine kleine Gruppe von der DLRG Amberg und der Amberg-Sulzbacher Wasserwachten durfte schon früher rein. Sie übten Anfang des Jahres im noch vereisten Bad die Rettung von eingebrochenen Personen.

Wo gehen Sie am liebsten Baden? Stimmen Sie jetzt ab: